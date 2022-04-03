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Из-за войны в приюте под Киевом погибли более 300 животных

Фото: под Киевом в приюте для животных погибли более 300 собак (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В приюте для животных в Бородянке Киевской области погибли 335 собак. Долгое время поселок был под оккупацией российских войск и животные находились запертыми в вольерах без еды и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление общественной организации по правам животных UAnimals в Facebook.

"1 апреля 2022 года, как только Бородянка была освобождена от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют. Здесь с начала войны животные остались закрытыми в вольерах, без еды и воды", - говорится в сообщении.

По их словам, все это время руководства на территории приюта не было и животных никто не спасал.

"К счастью, часть собак выжила, хоть и находится в тяжелом состоянии. Сегодня волонтеры отправились в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. В общей сложности из 485 выжило всего 150. 27 животных в тяжелом состоянии вывезли на лечение в частные клиники", - добавили зоозащитники.

В организации также поблагодарили волонтеров и сообщили, что перечислят 50 тысяч гривен вознаграждения за спасение животных из Бородянского приюта.

Напомним, в Польше волонтеры спасли украинского кота. Хозяйка ехала за ним тысячу километров

Мы также писали о том, как помочь животным в закрытых квартирах.

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