Через війну в притулку під Києвом загинули понад 300 тварин

"1 квітня 2022 року, як тільки Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку. Тут з початку війни тварини залишилися закритими у вольєрах, без їжі і води", - йдеться в повідомленні.

За їхніми словами, весь цей час керівництва на території притулку не було і тварин ніхто не рятував.

"На щастя, частина собак вижила, хоч і перебуває у важкому стані. Сьогодні волонтери вирушили в притулок, щоб забрати найважчих собак, а також нагодувати інших вижили. В цілому з 485 вижило всього 150. 27 тварин у важкому стані вивезли на лікування в приватні клініки", - додали зоозахисники.

В організації також подякували волонтерам і повідомили, що перерахують 50 тисяч гривень винагороди за порятунок тварин з Бородянського притулку.