UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за войны мир может лишиться трех урожаев украинской пшеницы, - Сольский

Фото: министр аграрной политики Николай Сольский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Война России против Украины может лишить мир трех урожаев украинской пшеницы, что приведет к глобальному дефициту и росту цен до рекордного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра аграрной политики Николая Сольского для Reuters.

"Сейчас мы говорим о трех урожаях пшеницы одновременно: мы не можем вывезти прошлогодний урожай, мы не можем собрать и вывезти текущий, и мы, очевидно, аграрии не очень-то захотят сеять следующий", - заявил он.

Он отметил, что в Украине традиционно выращивают озимую пшеницу, которую начинают сеять с конца лета, но в этом году аграрии еще раздумывают, будут ли засеяны поля с учетом усложненного экспорта. Ожидается, что если не будет налажен экспорт, то до конца года будут накоплены огромные излишки, которые могут составлять от 55 до 60 тонн тонн зерновых и масличных вместе.

По его словам, в связи с этим сокращение площади озимой пшеницы под урожай 2023 на подконтрольной Украине территории может составлять значительный процент.

В общей сложности, были засеяны 6,5 млн га озимой пшеницы под урожай 2022 года, но только 5 млн га смогли обмолотить на подконтрольной территории. Таким образом, на оставшихся 1,5 млн га на оккупированной территории остается не менее 5 млн тонн пшеницы, которую невозможно собрать.

Сольский подчеркнул, что уже этой весной аграрии уже перешли с кукурузы на подсолнечник, поскольку масло семян весит меньше на гектар, но продается дороже. Подобный переход может произойти с пшеницей.

Кроме того, подсолнечник и рапс пользуются большим спросом в Европе - эти две культуры могут вытеснить пшеницу и кукурузу.

"Все это очень плохо для остального мира. Они думают, что через несколько месяцев будет новый урожай, а война где-то далеко, или, может быть, стороны помирятся, а может, что-то другое изменится. Но что будет, когда они придут покупать зерно в июле-августе, а им откажут, или цена будет достигать 600 долларов за тонну?", – добавил Сольский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит план Б на случай продолжения российской блокады зерновых портов. В частности, по подготовке резервных мощностей для хранения зерна.

При этом турецкая сторона уже предлагает организовать вывоз по Черному морю без разминирования портов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай СольскийВойна России против Украины