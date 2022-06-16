Из-за войны мир может лишиться трех урожаев украинской пшеницы, - Сольский

Война России против Украины может лишить мир трех урожаев украинской пшеницы, что приведет к глобальному дефициту и росту цен до рекордного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра аграрной политики Николая Сольского для Reuters .

"Сейчас мы говорим о трех урожаях пшеницы одновременно: мы не можем вывезти прошлогодний урожай, мы не можем собрать и вывезти текущий, и мы, очевидно, аграрии не очень-то захотят сеять следующий", - заявил он.

Он отметил, что в Украине традиционно выращивают озимую пшеницу, которую начинают сеять с конца лета, но в этом году аграрии еще раздумывают, будут ли засеяны поля с учетом усложненного экспорта. Ожидается, что если не будет налажен экспорт, то до конца года будут накоплены огромные излишки, которые могут составлять от 55 до 60 тонн тонн зерновых и масличных вместе.

По его словам, в связи с этим сокращение площади озимой пшеницы под урожай 2023 на подконтрольной Украине территории может составлять значительный процент.

В общей сложности, были засеяны 6,5 млн га озимой пшеницы под урожай 2022 года, но только 5 млн га смогли обмолотить на подконтрольной территории. Таким образом, на оставшихся 1,5 млн га на оккупированной территории остается не менее 5 млн тонн пшеницы, которую невозможно собрать.

Сольский подчеркнул, что уже этой весной аграрии уже перешли с кукурузы на подсолнечник, поскольку масло семян весит меньше на гектар, но продается дороже. Подобный переход может произойти с пшеницей.

Кроме того, подсолнечник и рапс пользуются большим спросом в Европе - эти две культуры могут вытеснить пшеницу и кукурузу.

"Все это очень плохо для остального мира. Они думают, что через несколько месяцев будет новый урожай, а война где-то далеко, или, может быть, стороны помирятся, а может, что-то другое изменится. Но что будет, когда они придут покупать зерно в июле-августе, а им откажут, или цена будет достигать 600 долларов за тонну?", – добавил Сольский.