Через війну світ може втратити три врожаї української пшениці, - Сольський

Війна Росії проти України може позбавити світ трьох врожаїв української пшениці, що призведе до глобального дефіциту і зростання цін до рекордного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра аграрної політики Миколи Сольського для Reuters .

"Зараз ми говоримо про три врожаї пшениці одночасно: ми не можемо вивезти торішній урожай, ми не можемо зібрати і вивезти поточний, і ми, очевидно, аграрії не дуже-то захочуть сіяти наступний", - заявив він.

Він зазначив, що в Україні традиційно вирощують озиму пшеницю, яку починають сіяти з кінця літа, але цього року аграрії ще роздумують, чи будуть засіяні поля з урахуванням ускладненого експорту. Очікується, що якщо не буде налагоджений експорт, то до кінця року будуть накопичені величезні надлишки, які можуть становити від 55 до 60 тонн тонн зернових і олійних разом.

За його словами, у зв'язку з цим скорочення площі озимої пшениці під урожай 2023 року на підконтрольній Україні території може становити значний відсоток.

Загалом були засіяні 6,5 млн га озимої пшениці під урожай 2022 року, але тільки 5 млн га змогли обмолотити на підконтрольній території. Таким чином, на 1,5 млн га, що залишилися, на окупованій території залишається не менше 5 млн тонн пшениці, яку неможливо зібрати.

Сольський підкреслив, що вже цієї весни аграрії вже перейшли з кукурудзи на соняшник, оскільки олія насіння важить менше на гектар, але продається дорожче. Подібний перехід може статися з пшеницею.

Крім того, соняшник і ріпак користуються великим попитом в Європі - ці дві культури можуть витіснити пшеницю і кукурудзу.

"Все це дуже погано для решти світу. Вони думають, що через кілька місяців буде новий урожай, а війна десь далеко, або, можливо, сторони помиряться, а може, щось інше зміниться. Але що буде, коли вони прийдуть купувати зерно в липні-серпні, а їм відмовлять, або ціна сягатиме 600 доларів за тонну?",- додав Сольський.