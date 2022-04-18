Из-за войны в Киевской области пострадали 120 учебных заведений, - ОГА

В Киевской области в результате полномасштабного вторжения России пострадали 120 учреждений образования. Из них 68 школ и 44 детсада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка в Telegram.
В частности, обнаружили разрушенными или поврежденными:
Всего в разрушенных школах обучалось 28 736 учеников, а в детских садах воспитывалось 5 520 детей.
Сейчас проводится фотофиксация и обследование учебных заведений. Также разрабатываются планы организации образовательного процесса.
Напомним, ранее стало известно, что с начала войны в Киевской области оккупанты повредили и разрушили около 1900 объектов.
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