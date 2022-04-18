RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через війну в Київській області постраждали 120 закладів освіти, - ОДА

Фото: через війну в Київській області постраждали 120 закладів освіти (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області внаслідок повномасштабного вторгнення Росії постраждали 120 закладів освіти. З них 68 шкіл та 44 дитсадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської ОВА Олександра Павлюка в Telegram.

Зокрема, виявили зруйнованими чи пошкодженими:

  • 5 закладів професійно-технічної освіти,
  • 68 закладів загальної середньої освіти,
  • 44 заклади дошкільної освіти,
  • 3 заклади позашкільної освіти.

Усього в зруйнованих школах навчалося 28 736 учнів, а у дитячих садках виховувалося 5 520 дітей.

Зараз проводиться фотофіксація і обстеження закладів освіти. Також розробляються плани організації освітнього процесу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку війни в Київській області окупанти пошкодили і зруйнували близько 1900 об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна Росії проти України