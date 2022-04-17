С начала войны в Киевской области оккупанты повредили и разрушили около 1900 объектов, - Павлюк
Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты значительно повредили 1875 объектов, из которых 546 разрушены полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Павлюка.
"По предварительной оперативной информации территориальных общин Киевской области, значительные повреждения и разрушения получили 1875 объектов. Из них: 546 разрушены полностью, 1329 частично повреждены", - сообщил он.
Полностью разрушены 28 многоэтажных домов, 441 частный дом, 8 заведений образования, 4 заведения здравоохранения, 8 заведений культуры и 2 спортивных заведения.
В ходе осмотра обнаружены значительные разрушения:
- В с. Мила (Дмитровская община) полностью разрушены два верхних этажа 6-ти этажного дома.
- Разрушен жилищный фонд в с. Загальцы (Бородянская община).
- В пгт Бородянка из 29 многоэтажных жилых домов, 8 полностью разрушены, 21 частично.
- Повреждены дома, библиотека и актовый зал в с. Обуховичи (Иванковская община).
- Потерпела разрушение и разграбление школа в с. Катюженка.
- В с. Святопетровское (Белогородская община) разрушены двухэтажные частные жилые дома.
- Катастрофические разрушения в с. Андреевка (Макаровская община), полностью разрушены более 10 зданий, другие имеют значительные повреждения.
- Потерпели повреждения около 40% зданий в пгт Макаров.
- В с. Термаховка (Иванковская община) полностью разрушены около 5 частных жилых домов.
- В с. Демидов (Димерская община) - подтопление домов вследствие подрыва дамбы на р. Ирпень.
Напомним, разрушенный Ирпень показали с высоты птичьего полета.
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