С начала войны в Киевской области оккупанты повредили и разрушили около 1900 объектов, - Павлюк

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты значительно повредили 1875 объектов, из которых 546 разрушены полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Павлюка.

"По предварительной оперативной информации территориальных общин Киевской области, значительные повреждения и разрушения получили 1875 объектов. Из них: 546 разрушены полностью, 1329 частично повреждены", - сообщил он.

Напомним, разрушенный Ирпень показали с высоты птичьего полета.

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