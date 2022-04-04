ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за войны бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 апреля 2022 12:36
Из-за войны бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за войны России против Украины бюджет теряет около 2 млрд гривен в день. Но окончательные расчеты будут делаться после боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для НВ.

"Сейчас если говорить о расчетах Минфина по потерям бюджета, то потери Украины составляют около 2 млрд гривен в день. Если говорить о потерях инфраструктуры, то за месяц войны они предварительно составили 119 млрд долларов. То есть 4,25 млрд долларов в день", - отметил Шмыгаль.

По его словам, если добавить военные потери и увеличенные военные и социальные расходы, программы поддержки, потери экономики и предприятий, тогда приходится говорить о сумме 565 млрд долларов.

"Даже не хочу это делить на дни. Потери однозначно огромны. Но должны быть оптимистичными, мы будем восстанавливаться с такой же скоростью. Я в этом уверен", - добавил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что с учетом будущих потерь ущерб Украине от войны превышает 1 трлн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Война России против Украины
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине