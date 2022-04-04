Через війну бюджет України втрачає близько 2 млрд гривень на день, - Шмигаль

Через війну Росії проти України бюджет втрачає близько 2 млрд гривень на день. Але остаточні розрахунки робитимуться після бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для НВ .

"Зараз якщо говорити про розрахунки Мінфіну щодо втрат бюджету, то втрати України становлять близько 2 млрд гривень на день. Якщо говорити про втрати інфраструктури, то за місяць війни вони попередньо склали 119 млрд доларів. Тобто 4,25 млрд доларів на день", - зазначив Шмигаль.

За його словами, якщо додати військові втрати і збільшені військові та соціальні витрати, програми підтримки, втрати економіки і підприємств, тоді доводиться говорити про суму 565 млрд доларів.

"Навіть не хочу це ділити на дні. Втрати однозначно величезні. Але маємо бути оптимістичними, ми будемо відновлюватися з такою ж швидкістю. Я в цьому впевнений", - додав прем'єр.