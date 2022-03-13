Войну мы закончим только при одном условии, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны против Украины возможно при одном условии. В частности, когда все российские войска полностью уйдут с территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Настоящее время".
"Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уходят с территории Украины, освобождая все населенные пункты", - заявил он.
При этом он добавил, что война с Украиной является очень кризисной для России.
"Очевидно, что если все в таком режиме, как сейчас, – позиционная война, плюс мощнейшее санкционное давление – будет продолжаться, то Россия будет иметь чрезвычайно тяжелое положение. Не только репутационно и финансово, но и в историческом разрезе будет иметь крайне тяжелую ситуацию", – заявил советник главы ОП.
Ранее Подоляк заявил, что Россия использует примитивные технологии относительно переговоров Украины и РФ.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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