Подоляк о переговорах: Россия хочет быть ньюзмейкером

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия использует примитивные технологии относительно переговоров Украины и РФ о прекращении войны. В частности, российские чиновники, которые не имеют отношения к процессу, дают комментарии о переговорах.

"К сожалению, РФ очень часто использует примитивные технологии – в данном случае технологию, когда посторонние высокопоставленные лица, которые к самому процессу обсуждения не имеют никакого отношения, но почему-то хотят обязательно быть ньюсмейкерами по данному процессу, выходят и в публичном пространстве дают какие-то странные комментарии, таким образом существенно отягощая и сам переговорный процесс, и его течение, и накладывая определенный отпечаток на общественное восприятие", - заявил Подоляк.

По его словам, часть российских чиновников пытаются не только забросить не обсуждаемые вопросы относительно войны, но и дискредитировать саму идею переговоров.

"Эти люди на 90% – высокопоставленные чиновники РФ. Они не совсем понимают, что такое переговоры. Они в каком-то немного инфантильном свете это себе представляли и считали, что они выполняют какую-то необычную миссию, пытаясь забросить не обсуждаемые вопросы и дискредитировать саму идею переговоров. Но все это уже, можно сказать, в прошлом, сейчас все стороны ведут себя максимально корректно, в том числе и в публичном пространстве", - добавил он.