Війну ми закінчимо лише за однієї умови, - Подоляк

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що завершення війни проти України можливе за однієї умови. Зокрема, коли всі російські війська повністю підуть з території України, звільняючи міста і села.

"Ми Закінчимо війну тільки за однієї умови - що всі війська Російської Федерації повністю йдуть з території України, звільняючи всі населені пункти", - заявив він.

При цьому він додав, що війна з Україною є дуже кризовою для Росії.

"Очевидно, що якщо все в такому режимі - як зараз, - позиційна війна, плюс найпотужніший санкційний тиск - триватиме, то Росія матиме надзвичайно важке становище. Не тільки репутаційно і фінансово, а й в історичному розрізі матиме вкрай важку ситуацію", - заявив радник глави ОП.