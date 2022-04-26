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На войну с Украиной отправляют заключенных из Чечни. Среди них родственники оппозиционеров, - ГУР

Фото: на войну из Украины отправляют заключенных из Чечни (militarist.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка выяснила, что в Чечне на войну с Украиной отправляют заключенных. В том числе - родственников оппозиционеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГУР МО.

"Чеченский филиал ФСБ собирает информацию о заключенных местных тюрем для их дальнейшего исправления в зону боевых действий. Переписка должностных лиц ФСБ содержит требование предоставить личные данные осужденных, в частности: ФИО, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронных почт, IP-адреса устройств, которые используются для входа в "социально-телекоммуникационную сеть Интернет", - говорится в сообщении.

По информации разведки, "немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию относительно граждан Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины" требуют:

  • условно осужденных;
  • осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести;
  • осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления;
  • осужденных за особо тяжкие преступления.

По словам чеченских оппозиционных общественников такие действия имеют две цели.

Во-первых, пополнить "человеческий ресурс" частей, которые понесли значительные потери в боях с украинскими защитниками.

Во-вторых, подавить любые протестные настроения в самой Чечне, ведь сейчас там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров.

"Теперь им грозит принудительное отправление в самые горячие точки фронта. В частности, брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение - неизвестно", - добавляют в разведке,

Напомним, недавно стало известно, что Россия хочет собрать для наступления на Донбасс войска, которых будет в разы больше ВСУ.

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