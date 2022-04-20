РФ хочет собрать для наступления на Донбасс войска, которых будет в разы больше ВСУ

В министерстве обороны Украины отмечают, что Россия пытается собрать для своего наступления на востоке нашей страны количество войск, превосходящее ВСУ в 4-5 раза.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина спикер МОУ, полковник Александр Мотузяник.

Отвечая на вопрос относительно планов РФ мобилизовать достаточное для наступления на Донбассе количество живой силы, офицер обратил внимание, что по всем правилам ведения наступательных операций атакующая сторона должна иметь большее количество войск по крайней мере втрое.

"Но учитывая нынешние боевые действия, современный уровень вооружения, техники, возможностей авиации, такое преимущество должно быть больше по крайней мере в 4-5 раза. Именно это Россия и пытается сейчас сделать", - сказал он.

Чтобы добиться успеха, противник перебрасывает в Украину вооружение, военную технику из центральных и восточных регионов РФ, говорит полковник.

"Кроме того, там проводится скрытая мобилизация, активная вербовка людей - прежде всего бывших участников боевых действий в Сирии, Афганистане, Чечне. Им предлагается высокое денежное довольствие и т.д", - добавил спикер Минобороны.

Также украинские военные знают о попытках России мобилизовать людей, проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, подконтрольных "Л/ДНРовцам".

"Оккупационные власти буквально задерживают граждан на улицах, в транспорте и т.д. Эти люди часто никогда даже не держали в руках оружия. То есть делается все, чтобы собрать такую ​​группировку. Но сможет ли Россия в конце концов это сделать - время покажет", - резюмирует Мотузяник.