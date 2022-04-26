На війну з Україною відправляють в'язнів з Чечні. Серед них родичі опозиціонерів, - ГУР

Українська розвідка з'ясувала, що в Чечні на війну з Україною відправляють ув’язнених. В тому числі - родичів опозиціонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ГУР МО.
"Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем для їхньої подальшого виправляння в зону бойових дій. Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в "соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет", - йдеться в повідомленні.
За інформацією розвідки, "негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України" вимагають:
За словами чеченських опозиційних громадських діячів такі дії мають дві цілі.
По-перше, поповнити "людський ресурс" частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками.
По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні, адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів.
"Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування - невідоме", - додають у розвідці,
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія хоче зібрати для наступу на Донбас війська, яких буде в рази більше ВСУ.
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