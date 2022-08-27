UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войну в Украине нельзя "заморозить". Данилов назвал причину

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Войну в Украине против российского вторжения нельзя "замораживать" и ее развязку нельзя откладывать на будущее новыми "минскими соглашениями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова на сайте СНБО.

По его мнению, нынешнюю войну нельзя "заморозить", поскольку Россия все равно рано или поздно снова будет посягать на украинскую землю.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не будет воспринимать наше общество", - отметил Данилов, добавив, что условия предыдущих минских соглашений были абсолютно неприемлемыми.

Он также подчеркнул, что часть западных партнеров считает, что с российским президентом Владимиром Путиным нужно якобы договариваться из-за резкого роста цен на газ.

"Наши граждане отдают свои жизни, цена, которую платят украинцы как нация, очень дорого нам обходится… Сейчас речь идет о всей Европе. Украина - это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, их танки были бы уже в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", - сказал Данилов.

Напомним, сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война должна закончиться поражением России, возвращением территорий и трибуналом над российскими военными преступниками.

До этого Данилов заявлял об уверенности в том, что Украина вернет оккупированные территории военным путем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей ДаниловВойна России против Украины