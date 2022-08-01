Данилов о возвращении территорий военным путем: "можем и сделаем"
Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Украина отвоюет свои территории, а затем займется дипломатией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Данилова.
"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем", - подчеркнул Данилов.
Он добавил, сначала - уничтожение оккупантов, потом - дипломатия.
"Это единственный язык, который понимают рашисты", - подытожил секретарь СНБО.
Напомним, эффективная контроперация Украины в войне против России базируется на трех главных условиях, считает советник председателя ОП Украины Михаил Подоляк.
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