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Війну в Україні не можна "заморозити". Данілов назвав причину

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Війну в Україні проти російського вторгнення не можна "заморожувати", а її розв'язку не можна відкладати на майбутнє новими "мінськими угодами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова на сайті РНБО.

На його думку, нинішню війну не можна "заморозити", оскільки Росія все одно рано чи пізно знову зазіхатиме на українську землю.

"У цій війні у кожної країни свої інтереси, але необхідно не допустити умовного "Мінська-3", цього не буде сприймати наше суспільство", - зазначив Данілов, додавши, що умови попередніх мінських угод були абсолютно неприйнятними.

Він також підкреслив, що частина західних партнерів вважає, що з російським президентом Володимиром Путіним треба нібито домовлятися через різке зростання цін на газ.

"Наші громадяни віддають свої життя, ціна, яку платять українці як нація, дуже дорого нам обходиться... Зараз мова йде про всю Європу. Україна - це рубіж, і якби ми 24 лютого не дали відсіч російській агресії, їх танки були б вже у Варшаві, Вільнюсі та інших містах Європи", - сказав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна повинна закінчитися поразкою Росії, поверненням територій і трибуналом над російськими військовими злочинцями.

До цього Данілов заявляв про впевненість у тому, що Україна поверне окуповані території військовим шляхом.

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РНБООлексій ДаніловВійна Росії проти України