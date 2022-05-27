Войну в Украине можно закончить за несколько недель. Зеленский сказал, от чего это зависит

В первую очередь мир должен быть объединенным и честным по отношению к этой агрессии. Тогда Украине удастся закончить войну за считанные недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к политикам и народу Индонезии.

"Если мир на самом деле будет объединенным и честным по отношению к этой агрессии России против нашего государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями, даже не месяцами", - сказал глава государства.

Напомним, Зеленский подчеркивал, что из-за войны России против Украины всему миру грозит катастрофический рост цен на продовольствие. Приближение катастрофы станет очевидным уже в июле.

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