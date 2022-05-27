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Війну в Україні можна закінчити за кілька тижнів. Зеленський сказав, від чого це залежить

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

В першу чергу світ повинене бути об'єднаниним і чесним стосовно цієї агресії. Тоді Україні вдастся закінчити війну за лічені тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до політиків і народу Індонезії.

"Якщо світ насправді буде обєднаним і чесним по відношенню до цієї агресії Росії проти нашої держави, то швидкість припинення ціїє війни буде вимірюватися тижнями, навіть не місяцями", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський наголошував, що через війну Росії проти України всьому світу загрожує катастрофічне зростання цін на продовольство. Наближення катастрофи стане очевидним вже в липні.

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Війна в Україні