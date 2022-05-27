ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войну в Украине можно закончить за несколько недель. Зеленский сказал, от чего это зависит

Новина українською →
Украина, Пятница 27 мая 2022 15:22
Войну в Украине можно закончить за несколько недель. Зеленский сказал, от чего это зависит Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В первую очередь мир должен быть объединенным и честным по отношению к этой агрессии. Тогда Украине удастся закончить войну за считанные недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к политикам и народу Индонезии.

"Если мир на самом деле будет объединенным и честным по отношению к этой агрессии России против нашего государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями, даже не месяцами", - сказал глава государства.

Напомним, Зеленский подчеркивал, что из-за войны России против Украины всему миру грозит катастрофический рост цен на продовольствие. Приближение катастрофы станет очевидным уже в июле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада