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Війну в Україні можна закінчити за кілька тижнів. Зеленський сказав, від чого це залежить

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Україна, П'ятниця 27 травня 2022 15:22
Війну в Україні можна закінчити за кілька тижнів. Зеленський сказав, від чого це залежить Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

В першу чергу світ повинене бути об'єднаниним і чесним стосовно цієї агресії. Тоді Україні вдастся закінчити війну за лічені тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до політиків і народу Індонезії.

"Якщо світ насправді буде обєднаним і чесним по відношенню до цієї агресії Росії проти нашої держави, то швидкість припинення ціїє війни буде вимірюватися тижнями, навіть не місяцями", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський наголошував, що через війну Росії проти України всьому світу загрожує катастрофічне зростання цін на продовольство. Наближення катастрофи стане очевидним вже в липні.

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