На войне в Украине погиб еще один американский доброволец, - Newsweek
Фото: На войне в Украине погиб еще один американский доброволец (Getty Images)
В бою с россиянами в Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине", - сказал представитель Государственного департамента США.
Однако пока других комментариев чиновники не предоставляют. За все время погибло 6 американцев в полномасштабной войне в Украине.
Напомним, что ранее на востоке Украины погибли два американца.
Также гражданин США Стивен Забельски погиб под время боевых действий в Украине 15 мая.
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