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На войне в Украине погиб еще один американский доброволец, - Newsweek

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Украина, Пятница 26 августа 2022 19:36
На войне в Украине погиб еще один американский доброволец, - Newsweek Фото: На войне в Украине погиб еще один американский доброволец (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В бою с россиянами в Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине", - сказал представитель Государственного департамента США.

Однако пока других комментариев чиновники не предоставляют. За все время погибло 6 американцев в полномасштабной войне в Украине.

Напомним, что ранее на востоке Украины погибли два американца.

Также гражданин США Стивен Забельски погиб под время боевых действий в Украине 15 мая.

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