В Кремле заявили, что "кризис" в Украине будет затяжным

В Кремле усматривают затяжной "кризис" в Украине. Отношения России и Запада на низкой точке.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSNBC об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телеканал показал отрывки интервью с Пескова, в котором он, в частности, заявил, что Россия больше никогда не будет доверять западным странам.

"Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу", - сказал Песков.

По словам Пескова, Россия не может гарантировать, что американцев, попавших в плен под Харьковом, не будет ждать смертная казнь в "ДНР".

Также он рассказал о своем отношении к аресту американской баскетболистки Бриттни Грайнер, у которой якобы нашли запрещенные вещества в Шереметьево.

Полное интервью пока не опубликовано.

Напомним, как считают международные исследователи, война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с Российской Федерацией, который будет длиться более десяти лет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины может растянуться на годы. Несмотря на это, альянс не может ослаблять свою поддержку Киеву.

До этого британский премьер Борис Джонсон призвал готовиться к длительной войне в Украине.

Подробнее о перспективах контрнаступления украинских сил и возможном затягивании войны - в материале РБК-Украина.

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