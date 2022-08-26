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На війні в Україні загинув ще один американський доброволець, - Newsweek

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 19:36
На війні в Україні загинув ще один американський доброволець, - Newsweek Фото: На війні в Україні загинув ще один американський доброволець (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У бою з росіянами в Україні загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні", - сказав речник Державного департаменту США.

Проте поки що інших коментарів посадовці не надають. За весь час загинули 6 американців в повномасштабній війні в Україні.

Нагадаємо, що раніше на сході України загинули два американці.

Також громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні 15 травня.

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