ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В войне России против Украины возникает патовая ситуация, - чиновник НАТО

Новина українською →
Нью-Йорк, Понедельник 21 марта 2022 18:05
В войне России против Украины возникает патовая ситуация, - чиновник НАТО Фото: В войне России против Украины возникает патовая ситуация (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Высокопоставленный представитель разведки НАТО заявил , что есть признаки, указывающие на то, что в войне России против Украины возникает патовая ситуация. При этом российские сухопутные силы остаются в тупике, а российские боевые самолеты не могут добиться превосходства в воздухе над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Если мы еще не зашли в тупик, то быстро приближаемся к нему. И это довольно важно, если учесть неравенство в силах, когда началась эта битва. Вы не дойдете до этого момента, если не допустили серию ошибок", - заявил чиновник.

Представитель НАТО добавил, что патовая ситуация особенно опасна, учитывая то, как Россия прибегла к использованию менее точного и более жестокого оружия против гражданских объектов после того, как ее кампания застопорилась.

"Сдадутся ли украинцы? Нет. И они ясно дали понять, что не сдадутся. Так что же происходит, когда эти две силы наседают друг на друга таким образом?", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что Россия тоже не отступает, несмотря на потери.

По оценке НАТО, главной целью России по-прежнему является захват столицы Украины и смена правительства, а также принуждение Украины к нейтральной позиции по отношению к НАТО и демилитаризации.

"Я не думаю, что Путин отступил от своих целей", - сказал чиновник.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины