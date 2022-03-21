У війні Росії проти України виникає патова ситуація, - чиновник НАТО

Високопоставлений представник розвідки НАТО заявив, що є ознаки, що вказують на те, що у війні Росії проти України виникає патова ситуація. При цьому російські сухопутні сили залишаються в глухому куті, а російські бойові літаки не можуть домогтися переваги в повітрі над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Якщо ми ще не зайшли в глухий кут, то швидко наближаємося до нього. І це досить важливо, якщо врахувати нерівність в силах, коли почалася ця битва. Ви не дійдете до цього моменту, якщо не допустили серію помилок", - заявив чиновник.

Представник НАТО додав, що патова ситуація особливо небезпечна, враховуючи те, як Росія вдалася до використання менш точної і більш жорстокої зброї проти цивільних об'єктів після того, як її кампанія застопорилася.

"Чи здадуться українці? Ні. І вони ясно дали зрозуміти, що не здадуться. Так що ж відбувається, коли ці дві сили насідають один на одного таким чином?",- заявив він.

При цьому він підкреслив, що Росія теж не відступає, незважаючи на втрати.

За оцінкою НАТО, головною метою Росії як і раніше є захоплення столиці України і зміна уряду, а також примус України до нейтральної позиції по відношенню до НАТО і демілітаризації.

"Я не думаю, що Путін відступив від своїх цілей", - сказав чиновник.