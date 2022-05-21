ru ua
Сб, 21 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В войне России против Украины погиб родственник заместителя Шойгу, - росСМИ

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 22:30
В войне России против Украины погиб родственник заместителя Шойгу, - росСМИ Фото: Адам Хамхоев (t.me/thetmt)
Автор: Иван Носальский

Во время боевых действий в Украине погиб племянник замминистра обороны командир десантно-штурмовой роты капитан РФ Адам Хамхоев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Отмечается, что командир десантно-штурмовой роты капитан РФ Адам Хамхоев погиб в ночь на 21 мая.

Как сообщает издание, погибший является племянником заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Оккупант был сыном сестры Евкурова и тот "помогал ему строить карьеру".

Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины в результате артиллерийского удара уничтожили в Донецкой области командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. Известно о трех погибших, а также более 14 раненых офицеров.

Также мы писали, что в боях за Авдеевку украинские военные ликвидировали одного из главарей боевиков так называемой "ДНР". Речь идет о командире второй роты батальона "Спарта" по прозвищу "Водяной".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Сергей Шойгу Война России против Украины
NEWS
Москва пообещала изучить возможность обмена военных из "Азовстали" на Медведчука
Москва пообещала изучить возможность обмена военных из "Азовстали" на Медведчука
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков