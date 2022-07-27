На войне погиб 28-летний летчик-герой
В войне против России погиб 28-летний начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ, Герой Украины Александр Кукурба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нижневербского сельского совета.
"С грустью можем официально известить, что 26 июля, защищая небо Украины, погиб Александр Васильевич Кукурба, 1994 г. р., уроженец с. Верхний Вербеж Нижневербской территориальной общины Ивано-Франковской области - украинский военнослужащий, майор, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины, Герой Украины", - говорится в сообщении.
Награды Александра Кукурбы
- звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (14 апреля 2022) - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
- орден Богдана Хмельницкого II ст. (6 июля 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
- орден Богдана Хмельницкого III ст. (22 марта 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
В общине 27-29 июля объявили днями траура.
Как сообщалось, на днях в Украине в ходе боевых действий погиб гражданин Канады. Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.
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