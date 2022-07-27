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На війні загинув 28-річний льотчик-герой

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Україна, Середа 27 липня 2022 18:05
На війні загинув 28-річний льотчик-герой Фото: Олександр Кукурба (facebook.com/nwerbizhhromada)
Автор: Наталія Гурковська

У війні проти Росії загинув 28-річний начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ, Герой України Олександр Кукурба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нижньовербізької сільської ради.

"З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р. н., уродженець с. Верхній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Івано-Франківської області — український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України", - йдеться в повідомленні.

Нагороди Олександра Кукурби

  • звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (14 квітня 2022) - за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
  • орден Богдана Хмельницького II ст. (6 липня 2022) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
  • орден Богдана Хмельницького III ст. (22 березня 2022) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

У громаді 27-29 липня оголосили днями жалоби.

Як повідомлялося, днями в Україні під час бойових дій загинув громадянин Канади. Інформацію про це підтвердили у Міністерстві закордонних справ країни.

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