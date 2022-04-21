Война может завершиться прямыми переговорами Зеленского и Путина, - ОП

"Это то, над чем работает сегодня команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно прочными на этих переговорах", - сказал Подоляк.

Он также выразил надежду, что украинский президент во время переговоров сумеет донести до визави из страны-агрессора ключевые, принципиальные для нашей страны вещи и отметил, что дождаться развития ситуации на Востоке и оценить, насколько серьезным будет наступательный пыл, который демонстрирует РФ.

"Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них еще есть живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое - то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего президента Украины, на будущих двусторонних встречах", - отметил Подоляк.

По его словам, уже ближайшую неделю-полторы будет понятно, как будут развиваться события.

"У Вооруженных Сил Украины нет другого пути, как одерживать сегодня тактические победы на востоке страны. Это принципиально важно, чтобы мы остались свободными, не жили в лагере. К сожалению, украинские военные платят за это высокую цену - отдают свои жизни", - добавил Подоляк.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что любые мирные переговоры Украины с РФ о прекращении огня, скорее всего, обречены на крах.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным. При этом в Кремле заявляют, что передали Украине проект договора "с четкими формулировками".

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