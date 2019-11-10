Война в Украине вернула вопрос обороны на повестку НАТО, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Также канцлер отметила необходимость увеличения финансирования немецкой армии

Вопрос обороны вновь вернулся на повестку стран-членов НАТО из-за войны в Украине и российской оккупации Крыма. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеообращении, размещенном на сайте федерального правительства.

По словам Меркель, из-за войны в Украине и оккупации Крыма тема национальной обороны и обороны НАТО вновь оказалась в центре внимания. Также она добавила, что для обеспечения безопасности Вооруженные силы Германии требуют соответствующего финансирования.

"Из-за войны в Украине и аннексии Крыма тема обороны вновь вернулась на повестку. Увеличение оборонных расходов служит на пользу Бундесвера (ВС Германии - ред.) и тем самым нашей безопасности", - считает она.

Немецкий канцлер подчеркнула, что НАТО является "центральным столпом" европейской безопасности, поэтому страны-участницы альянса должны взять на себя больше ответственности по обеспечению безопасности в НАТО.

"Разумеется, становится все яснее, что мы, европейцы, европейские страны - члены НАТО, в будущем должны взять на себя больше ответственности", - сказала Меркель.

Напомним, ранее президент Франция Эммануэль Макрон в одном из интервью заявил, что, по его мнению, НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации стратегических решений между США и странами-членами альянса.

В ответ на такие слова французского президента Меркель заявила, что участники НАТО не должны выступать с критикой в адрес своих союзников, даже если возникают определенные спорные ситуации друг между другом.