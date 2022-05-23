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Байден встретился с премьером и императором Японии. В повестке была Украина

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Токио, Понедельник 23 мая 2022 06:58
Байден встретился с премьером и императором Японии. В повестке была Украина Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Император Японии Нарухито провел аудиенцию с президентом США Джо Байденом, приехавшим в Токио для участия во встрече лидеров QUAD. Байден также проводит переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По данным телеканала, встреча Байднена с императором началась в 10:00 (4:00 по Киеву), закончилась примерно в 10:30 (4:30). О чем они говорили, не сообщается.

После президент США направился на встречу с японским премьером. Переговоры начались около 11:00 (5:00 по Киеву), по данным NHK, в них участвуют только сами лидеры и переводчики.

Ожидалось, что Кисида и Байден обсудят широкий круг тем, включая войну против Украины, санкции в отношении РФ, снижение зависимости от российских энергоносителей, противостояние политике Китая, ракетно-ядерную программу КНДР, а также расширение оборонного сотрудничества Японии и США.

Напомним, для обсуждения международной изоляции России из-за развязывания войны с Украиной американский президент Джо Байден запланировал персональную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Добавим, что президент Байден выдвинул условие для встречи с лидером КНДР.

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