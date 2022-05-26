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Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию, - глава Всемирного банка

Фото: война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает рецессии мировой экономики из-за войны в Украине. Он считает, что влияние будет "очень негативным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Малпас подчеркнул, что кризис ощутят не только в России и Украине, но и в других странах.

"По мере того, как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удается увидеть, как мы можем избежать рецессии", - сказал он.

Он отметил, что перебои в поставках зерна, в частности, ударят по Ливану, у которого нет собственных запасов, а замедление сельскохозяйственных секторов уже ощущают и другие государства.

Кроме того, сокращение поставок российских энергоносителей, по мнению Малпас, может замедлить экономику в странах ЕС.

Напомним, Всемирный банк выделит 30 млрд долларов, чтобы помочь справиться с кризисом продовольственной безопасности, которой угрожает война России в Украине. Нападение РФ на Украину уже привело к прекращению экспорта большей части зерна из региона.

Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа ООН призывала РФ открыть черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом. К этому же требованию присоединились и США. Также мы писали о том, что Штаты совместно с международными партнерами ищут альтернативные пути экспорта зерновых из Украины.

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Всемирный банк