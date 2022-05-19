Всемирный банк выделит 30 млрд долларов, чтобы не допустить кризис продовольствия в мире

Всемирный банк выделит 30 миллиардов долларов, чтобы помочь справиться с кризисом продовольственной безопасности, которому угрожает война России в Украине. Нападение РФ на Украину уже привело к прекращению экспорта большей части зерна из региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Рост цен на продовольствие оказывает разрушительное воздействие на самые бедные и уязвимые слои населения", - говорится в заявлении президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

В банке заявили, что новые проекты будут поддерживать сельское хозяйство, социальную защиту для смягчения последствий повышения цен на продовольствие для бедных, а также проекты по водоснабжению и ирригации. Большинство ресурсов направят в Африку и страны Ближнего Востока, Восточную Европу и Среднюю Азию, а также Южную Азию.

Этим регионам больше других грозит продовольственный кризис, поскольку Россия заблокировала экспорт украинской сельскохозяйственной продукции из портов Черного моря и ввела внутренние экспортные ограничения.

Европейский банк реконструкции и развития также планирует выделить 500 миллионов евро на продовольственную безопасность и финансирование торговли сельскохозяйственной продукцией. Заявлено, что Украина получит 200 миллионов евро, а соседствующие с ней страны разделят 300 миллионов евро.