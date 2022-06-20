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Война в Украине рекордно увеличила число беженцев в мире, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Из-за войны России против Украины общее число беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена по случаю Всемирного дня беженцев.

"В результате войны России против Украины мы недавно достигли мрачной вехи: по данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более 100 млн человек являются насильственно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории", - отметил он.

По его словам, администрация США работает над восстановлением Программы приема беженцев.

"Мы уже продемонстрировали, приняв более 80 000 афганцев в нашей стране за последний год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев, этим мы будем подавать пример. Те, кто находит убежище на наших берегах, обогащают наши сообщества, как и всегда, и привносят решительный и предпринимательский дух, который делает нашу страну сильнее", - добавил Байден.

Напомним, сегодня Байден заявил, что вряд ли посетит Украину в рамках европейского турне в конце июня.

Кроме того, американский президент выразил уверенность в том, что Украина в будущем присоединится к Евросоюзу.

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Джозеф БайденБеженцы