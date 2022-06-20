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Байден о вступлении Украины в ЕС: это очень вероятно

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Вашингтон, Понедельник 20 июня 2022 19:21
Байден о вступлении Украины в ЕС: это очень вероятно Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент США Джо Байден считает "очень вероятным" будущее вступление Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что выступая перед журналистами, Байден отметил, что считает очень вероятным, что Украина станет членом Европейского союза.

Заявление президента США сделано на фоне того, что в конце этой неделе лидеры Евросоюза должны официально предоставить Украине статус кандидата.

Отметим, до этого Байден заявил, что вряд ли посетит Киев в ходе европейского турне в конце июня.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишина отметила, что абсолютно все страны-участницы ЕС согласны дать Украине статус кандидата. По ее словам, внутри Евросоюза достигнут консенсус насчет Украины.

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