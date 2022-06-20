Байден о вступлении Украины в ЕС: это очень вероятно

Президент США Джо Байден считает "очень вероятным" будущее вступление Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Заявление президента США сделано на фоне того, что в конце этой неделе лидеры Евросоюза должны официально предоставить Украине статус кандидата.

Сообщается, что выступая перед журналистами, Байден отметил, что считает очень вероятным, что Украина станет членом Европейского союза.

Отметим, до этого Байден заявил, что вряд ли посетит Киев в ходе европейского турне в конце июня.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишина отметила, что абсолютно все страны-участницы ЕС согласны дать Украине статус кандидата. По ее словам, внутри Евросоюза достигнут консенсус насчет Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.