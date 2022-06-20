RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна в Україні рекордно збільшила кількість біженців у світі, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Через війну Росії проти України загальна кількість біженців у світі вперше в історії перевищила 100 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена з нагоди Всесвітнього дня біженців.

"В результаті війни Росії проти України ми нещодавно досягли похмурої віхи: за даними Агентства ООН у справах біженців, в даний час більше 100 млн осіб є насильно переміщеними особами, більше, ніж будь-коли в історії", - зазначив він.

За його словами, адміністрація США працює над відновленням програми прийому біженців.

"Ми вже продемонстрували, прийнявши понад 80 000 афганців в нашій країні за останній рік і взявши на себе зобов'язання надати тимчасовий притулок десяткам тисяч українців, цим ми будемо подавати приклад. Ті, хто знаходить притулок на наших берегах, збагачують наші спільноти, як і завжди, і привносять рішучий і підприємницький дух, який робить нашу країну сильнішою", - додав Байден.

Нагадаємо, сьогодні Байден заявив, що навряд чи відвідає Україну в рамках європейського турне в кінці червня.

Крім того, американський президент висловив упевненість в тому, що Україна в майбутньому приєднається до Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденБіженці