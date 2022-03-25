Война в Украине может привести к голодным бунтам в бедных странах, - ВТО
В результате войны России против Украины резкий рост мировых цен на продовольствие может спровоцировать голодные бунты и беспорядки в бедных странах. Такой прогноз дали во Всемирной торговой организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.
Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала обратила внимание, что 35 стран Африки зависят от поставок продовольствия из региона Черного моря, при этом на Украину и РФ приходится 24% мировых поставок пшеницы.
"Я думаю, что мы должны быть очень обеспокоены. Воздействие на цены на продукты питания и голод в этом и следующем году может быть значительным", - заявила она.
Оконджо-Ивеала добавила, что еда и энергоресурсы являются двумя наибольшими статьями расходов в потребительской корзине бедных людей во всем мире.
Ранее сообщалось, что Россия может потерять свое место во Всемирной торговой организации.
К слову, перед этим глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за войны России против Украины продовольственная безопасность во всем мире поставлена под угрозу.
Напомним, недавно глава МВФ предупредила о последствия войны РФ против Украины для мировой экономики.
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