Война в Украине может привести к голодным бунтам в бедных странах, - ВТО

В результате войны России против Украины резкий рост мировых цен на продовольствие может спровоцировать голодные бунты и беспорядки в бедных странах. Такой прогноз дали во Всемирной торговой организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian .

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала обратила внимание, что 35 стран Африки зависят от поставок продовольствия из региона Черного моря, при этом на Украину и РФ приходится 24% мировых поставок пшеницы.

"Я думаю, что мы должны быть очень обеспокоены. Воздействие на цены на продукты питания и голод в этом и следующем году может быть значительным", - заявила она.

Оконджо-Ивеала добавила, что еда и энергоресурсы являются двумя наибольшими статьями расходов в потребительской корзине бедных людей во всем мире.