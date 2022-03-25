Війна в Україні може призвести до голодних бунтів у бідних країнах, - СОТ
В результаті війни Росії проти України різке зростання світових цін на продовольство може спровокувати голодні бунти та заворушення в бідних країнах. Такий прогноз дали у Світовій організації торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.
Генеральний директор СОТ Нгозі Оконджо-Івеала звернула увагу, що 35 країн Африки залежать від постачання продовольства з регіону Чорного моря, при цьому на Україну і РФ припадає 24% світових поставок пшениці.
"Я думаю, що ми маємо бути дуже стурбовані. Вплив на ціни на продукти харчування і голод в цьому і наступному році може бути значним", - заявила вона.
Оконджо-Івеала додала, що їжа та енергоресурси є двома найбільшими статтями витрат у споживчому кошику бідних людей у всьому світі.
Раніше повідомлялося, що Росія може втратити своє місце у Світовій організації торгівлі.
До слова, перед цим голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що через війну Росії проти України продовольча безпека в усьому світі поставлена під загрозу.
Нагадаємо, нещодавно глава МВФ попередила про наслідки війни РФ проти України для світової економіки.
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