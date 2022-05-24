ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Война в Украине может перейти в позиционную: когда это может произойти и что означает

Новина українською →
Киев, Вторник 24 мая 2022 09:28
Война в Украине может перейти в позиционную: когда это может произойти и что означает Фото: война в Украине может перейти в позиционную (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Россия может прибегнуть к позиционной войне где-то в конце июня. Когда как раз наступит пик готовности украинских войск к контрнаступлению.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины".

Как рассказала изданию аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина, переход к позиционной войне, безусловно, является менее желательным сценарием для Украины, поскольку в таком случае наша армия отказывается от стратегического контрнаступления, а россияне политически и военно окапываются на захваченных территориях, перестав гнать свою технику и солдат вперед.

"Тогда Россия провозгласит аннексию всех оккупированных территорий, а затем начнет давить на слабые места в некоторых западных странах и играть в мнимую готовность вести переговоры. С позиций, что Россия на каких-то условиях остается на оккупированных территориях и начинает переговоры о НАТО, безопасности, двусторонних договорах, статусе Донбасса и Крыма и т.д., это уже второстепенно", - пояснила Золкина.

Она добавила, оккупанты будут пытаться предупредить украинское контрнаступление, приостановив поставки западного вооружения нашей стране под предлогом своей готовности к переговорам.

И такой сценарий в медиа-сфере уже начал понемногу раскручиваться после 9 мая, хотя еще и не является основным.

Напомним, также эксперты рассказали РБК-Украина, когда наша армия может перейти в масштабное контрнаступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины