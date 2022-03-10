Война в Украине: в МВД назвали главные сегодняшние цели Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует достичь двух целей во время войны. Одна из них - захватить Мариуполь, другая же - окружить украинских военных на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в эфире "Украина 24".

"Для него сейчас, одна из главных целей - Мариуполь, который находится в блокаде и там сейчас самая сложна и тяжелая ситуация. Но, я знаю, что там никто не сдастся. Вопрос лишь в том, чтобы там было достаточно боеприпасов. Второй вопрос - попытка русских фашистов окружить нашу групировку в Донбассе. То есть выйти из-под Харькова, из-под Запорожья и соединиться в районе где-нибудь Павлограда. Но этого тоже не будет. У нас достаточно сил, чтобы этого не допустить", - заявил Геращенко.

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