ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війна в Україні: в МВС назвали головні сьогоднішні цілі Путіна

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 20:59
Війна в Україні: в МВС назвали головні сьогоднішні цілі Путіна Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін планує досягти двох цілей сьогодні під час війни. Одна з них - захопити Маріуполь, інша ж - оточити українських військових на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка в ефірі "Україна 24".

"Для нього зараз одна з головних цілей - Маріуполь, який знаходиться в блокаді і там зараз найскладніша і найважча ситуація. Але я знаю, що там ніхто не здасться. Питання лише у тому, щоб там було достатньо боєприпасів. Друге питання - спроба російських фашистів оточити наше групування на Донбасі. Тобто вийти з-під Харкова, з-під Запоріжжя та з'єднатися в районі десь Павлограда. Але цього також не буде. Ми маємо достатньо сил, щоб цього не допустити", - заявив Геращенко.

Війна Росії проти України триває п'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Україна
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"