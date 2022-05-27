Война в Украине: количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось

"По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 241 ребенок погиб и более 438 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего от действий российских оккупантов пострадало детей в:

Донецкой области - 151,

Киевской - 116,

Харьковской - 108,

Черниговской - 68,

Луганской - 50,

Херсонской - 49,

Николаевской - 45,

Запорожской - 28,

Сумской - 17,

Киеве - 16,

Житомирской - 15.

Так, правоохранители выяснили, что накануне в результате обстрела Харькове погибли 8 мирных жителей, среди которых 5-месячный мальчик и его отец.

Также стало известно, что во время российского обстрела поселка Боровское Северодонецкого района Луганской области получил ранение 15-летний подросток.