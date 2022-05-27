Война в Украине: количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось

Из-за российской полномасштабного вторжения в Украине пострадали почти 680 детей. При этом 241 ребенок погиб в результате военных действий РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
"По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 241 ребенок погиб и более 438 ранены", - говорится в сообщении.
Больше всего от действий российских оккупантов пострадало детей в:
Так, правоохранители выяснили, что накануне в результате обстрела Харькове погибли 8 мирных жителей, среди которых 5-месячный мальчик и его отец.
Также стало известно, что во время российского обстрела поселка Боровское Северодонецкого района Луганской области получил ранение 15-летний подросток.
Ранее сообщалось, что во время обстрела Харькова пострадали 17 человек, среди них - 9-летний ребенок.
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