Війна в Україні: кількість загиблих дітей через російську агресію збільшилася

Через російське повномасштабне вторгнення в Україну постраждали майже 680 дітей. При цьому 241 дитина загинула в результаті військових дій РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
"Станом на ранок 27 травня 2022 року понад 679 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 241 дитина загинула і більше ніж 438 поранені", - йдеться в повідомленні.
Найбільше від дій російських окупантів постраждало дітей у:
Так, правоохоронці з'ясували, що напередодні в результаті обстрілу Харкові загинули 8 мирних жителів, серед яких 5-місячний хлопчик і його батько.
Також стало відомо, що під час російського обстрілу селища Борівське Сєвєродонецького району Луганської області отримав поранення 15-річний підліток.
Раніше повідомлялося, що під час обстрілу Харкова постраждали 17 осіб, серед них-9-річна дитина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.