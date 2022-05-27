Війна в Україні: кількість загиблих дітей через російську агресію збільшилася

"Станом на ранок 27 травня 2022 року понад 679 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 241 дитина загинула і більше ніж 438 поранені", - йдеться в повідомленні.

Найбільше від дій російських окупантів постраждало дітей у:

Донецькій області - 151,

Київській - 116,

Харківській - 108,

Чернігівській - 68,

Луганській - 50,

Херсонській - 49,

Миколаївській - 45,

Запорізькій - 28,

Сумській - 17,

Києві - 16,

Житомирській - 15.

Так, правоохоронці з'ясували, що напередодні в результаті обстрілу Харкові загинули 8 мирних жителів, серед яких 5-місячний хлопчик і його батько.

Також стало відомо, що під час російського обстрілу селища Борівське Сєвєродонецького району Луганської області отримав поранення 15-річний підліток.