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Война в Украине: количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось

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Киев, Пятница 27 мая 2022 08:48
Война в Украине: количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось Фото: Из-за российских действий в Украине пострадали более 670 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Из-за российской полномасштабного вторжения в Украине пострадали почти 680 детей. При этом 241 ребенок погиб в результате военных действий РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 241 ребенок погиб и более 438 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего от действий российских оккупантов пострадало детей в:

  • Донецкой области - 151,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 108,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 50,
  • Херсонской - 49,
  • Николаевской - 45,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Так, правоохранители выяснили, что накануне в результате обстрела Харькове погибли 8 мирных жителей, среди которых 5-месячный мальчик и его отец.

Также стало известно, что во время российского обстрела поселка Боровское Северодонецкого района Луганской области получил ранение 15-летний подросток.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Харькова пострадали 17 человек, среди них - 9-летний ребенок.

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