Война в Украине: количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось
Из-за российской полномасштабного вторжения в Украине пострадали почти 680 детей. При этом 241 ребенок погиб в результате военных действий РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
"По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 241 ребенок погиб и более 438 ранены", - говорится в сообщении.
Больше всего от действий российских оккупантов пострадало детей в:
- Донецкой области - 151,
- Киевской - 116,
- Харьковской - 108,
- Черниговской - 68,
- Луганской - 50,
- Херсонской - 49,
- Николаевской - 45,
- Запорожской - 28,
- Сумской - 17,
- Киеве - 16,
- Житомирской - 15.
Так, правоохранители выяснили, что накануне в результате обстрела Харькове погибли 8 мирных жителей, среди которых 5-месячный мальчик и его отец.
Также стало известно, что во время российского обстрела поселка Боровское Северодонецкого района Луганской области получил ранение 15-летний подросток.
Ранее сообщалось, что во время обстрела Харькова пострадали 17 человек, среди них - 9-летний ребенок.
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