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Війна в Україні: кількість загиблих дітей через російську агресію збільшилася

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 08:48
Війна в Україні: кількість загиблих дітей через російську агресію збільшилася Фото: через російські дії в Україні постраждали понад 670 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Через російське повномасштабне вторгнення в Україну постраждали майже 680 дітей. При цьому 241 дитина загинула в результаті військових дій РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

"Станом на ранок 27 травня 2022 року понад 679 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 241 дитина загинула і більше ніж 438 поранені", - йдеться в повідомленні.

Найбільше від дій російських окупантів постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 151,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 108,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 50,
  • Херсонській - 49,
  • Миколаївській - 45,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Так, правоохоронці з'ясували, що напередодні в результаті обстрілу Харкові загинули 8 мирних жителів, серед яких 5-місячний хлопчик і його батько.

Також стало відомо, що під час російського обстрілу селища Борівське Сєвєродонецького району Луганської області отримав поранення 15-річний підліток.

Раніше повідомлялося, що під час обстрілу Харкова постраждали 17 осіб, серед них-9-річна дитина.

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