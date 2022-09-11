Война в Украине должна закончиться капитуляцией РФ. В Литве рассказали, что для этого нужно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter .

"Геноцидный план Путина стереть Украину с карты провалился. Он не в состоянии вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией. Украина заслужила не что иное, как нашу полную поддержку в привлечении Путина к ответственности за каждое совершенное им преступление. Не может быть никаких компромиссов, оправданий или исключений", - написал он.

При этом министр подчеркнул, что Украина могла выкинуть Россию за пределы своей границы еще несколько месяцев назад.

"Позвольте мне быть откровенным. Сейчас уже не вызывает сомнений, что Украина могла выкинуть Россию несколько месяцев назад, если бы с первого дня была обеспечена необходимой техникой. Если бы мы быстрее вооружили Украину, тысячи домов остались бы стоять. Тысячи жизней были бы спасены. Еще тысячи детей теперь будут в безопасности со своими родителями", - подчеркнул министр.

Он добавил, что мировое сообщество должно признать тот факт, что политика умиротворения не защитила их.

"Народ Украины сделал более чем достаточно, чтобы заслужить наше уважение. Мы были унижены их достижениями. Теперь мы должны помочь им закончить эту войну быстро и навсегда", - призвал Ландсбергис.

В частности, он заявил, что государства должны:

предоставить Украине асе запасы передового западного вооружения (ATACMS, танки, истребители);

взять на себя обязательство создать и обеспечить безопасные зоны вокруг территорий атомных электростанций, чтобы Путин не мог использовать их в качестве оружия;

провести четкие красные линии, и последствия их пересечения должны быть четко разъяснены Путину, чтобы он удержался от последних отчаянных шагов;

МУС и другие должны быть срочно отправлены на освобожденные территории для расследования совершенных там преступлений;

ускорить интеграцию Украины в НАТО и ЕС.

"Больше никаких западных обвинений. Больше никаких колебаний. Никаких переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защитила всех нас, даже когда некоторые не верили, что смогут добиться успеха. Настало время выразить нашу глубокую благодарность", - подчеркнул министр.