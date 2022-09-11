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Війна в Україні повинна закінчитися капітуляцією РФ. У Литві розповіли, що для цього потрібно

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Вільнюс, Неділя 11 вересня 2022 15:28
Війна в Україні повинна закінчитися капітуляцією РФ. У Литві розповіли, що для цього потрібно Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Війна проти України повинна завершитися беззастережною капітуляцією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса в Twitter.

"Геноцидний план Путіна стерти Україну з карти провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна повинна закінчитися його беззастережною капітуляцією. Україна заслужила не що інше, як нашу повну підтримку в притягненні Путіна до відповідальності за кожен скоєний ним злочин. Не може бути ніяких компромісів, виправдань або винятків", - написав він.

При цьому міністр підкреслив, що Україна могла викинути Росію за межі свого кордону ще кілька місяців тому.

"Дозвольте мені бути відвертим. Зараз вже не викликає сумнівів, що Україна могла викинути Росію кілька місяців тому, якби з першого дня була забезпечена необхідною технікою. Якби ми швидше озброїли Україну, тисячі будинків залишилися б стояти. Тисячі життів були б врятовані. Ще тисячі дітей тепер будуть у безпеці зі своїми батьками", - підкреслив міністр.

Він додав, що світова спільнота повинна визнати той факт, що політика умиротворення не захистила їх.

"Народ України зробив більш ніж достатньо, щоб заслужити нашу повагу. Ми були принижені їхніми досягненнями. Тепер ми повинні допомогти їм закінчити цю війну швидко і назавжди", - закликав Ландсбергіс.

Зокрема, він заявив, що держави повинні:

  • надати Україні Асі запаси передового західного озброєння (ATACMS, танки, винищувачі);
  • взяти на себе зобов'язання створити і забезпечити безпечні зони навколо територій атомних електростанцій, щоб Путін не міг використовувати їх в якості зброї;
  • провести чіткі червоні лінії, і наслідки їх перетину повинні бути чітко роз'яснені Путіну, щоб він втримався від останніх відчайдушних кроків;
  • МКС та інші мають бути терміново відправлені на звільнені території для розслідування скоєних там злочинів;
  • прискорити інтеграцію України в НАТО і ЄС.

"Більше ніяких західних звинувачень. Більше ніяких коливань. Ніяких переговорів з терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні вибачитися. Україна захистила всіх нас, навіть коли деякі не вірили, що зможуть досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку вдячність", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль називав терміни, коли Україна буде готова вступити до Євросоюзу.

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